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Pursaklar Engelliler Sosyal Tesisi’nde sergi hazırlığı

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi’ndeki engelli bireylerin el becerilerini ortaya koyduğu değerli ürünler vatandaşların beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

ANKARA 19.10.2021, 11:44
Pursaklar Engelliler Sosyal Tesisi’nde sergi hazırlığı

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi’ndeki engelli bireylerin el becerilerini ortaya koyduğu değerli ürünler vatandaşların beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Pursaklar Belediyesinin hayata geçirdiği Engelliler Sosyal Tesislerinde gerçekleştirmiş olduğu çeşitli etkinliklerle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Engelli bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak aynı zamanda el becerilerinin gelişmesine olanak sağlamak ve kendilerinin iyi hissetmelerine katkı bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler ortaya koyan Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi, birbirinden değerli ürünleri ortaya koyacakları sergi için eser üretme çalışmalarını sürdürüyor.

İlerleyen günlerde yapılması planlanan sergide engelli bireyler plastik sanatların tuval, baskı sanatları gibi farklı branşlarında eserler üreterek hazırlıklar yapıyor.

‘‘Engelli kardeşlerimize sanat sevgisini ve yardımlaşma duygusunu kazandırıyoruz’’

Engelli bireylerini sergi hazırlıkları esnasında harika eserler ortaya çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Engelliler Sosyal Tesisimizdeki çeşitli etkinliklerle, engelli kardeşlerimize sanat sevgisini ve yardımlaşma duygusunu kazandırıyoruz. Bu kapsamda ilerleyen günlerde kardeşlerimizin el becerilerini ortaya koyduğu bir sergi yapmayı planlıyoruz’’ dedi.

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