Pursaklar Endemik Vadi’ye yenilenebilir enerji hamlesi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çevre dostu bir Pursaklar çalışmaları çerçevesinde Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ekici ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Turgut ile biyogazdan elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Pursaklar Belediyesi, kaynak israfının önlenmesi ve doğal atıkların enerjiye dönüştürülmesini hedefleyen çalışmalar çerçevesinde, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ekici ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Turgut ile Pursaklar Endemik Vadi’nin, rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji ve biyogazdan elektrik üretimi için küçük ölçekli biyogaz tesisi için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, biyogazdan elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine ilerleyen zamanlarda toplantılara devam edeceklerini dile getirdi.

‘‘Daha yeşil, daha temiz ve çevre dostu Pursaklar için çalışmaya devam ediyoruz’’

Çevre dostu bir Pursaklar için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Çetin; ‘‘Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekici ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgut ile biyogazdan elektrik üretimi, çeşitli yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ve tanıtımı için istişarelerde bulunduk. Daha yeşil, daha temiz ve çevre dostu Pursaklar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.