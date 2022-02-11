Pursaklar Belediyesi’ne bronz madalya

Antalya’da düzenlenen 9. Tekvando Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Muhammet Mustafa Karakoç üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

7-13 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 9. Tekvando Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Muhammed Mustafa Karakoç yıldız kategorisinde 65 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’nin en yetenekli ve en başarılı tekvandocularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden ve Pursaklar’ı başarıyla temsil eden Muhammet Mustafa Karakoç’u Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin arayarak tebrik etti.

"Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

Pursaklar’ın gençlerinin dünyada ve ülkede ses getirmeye devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Antalya’da düzenlenen 9. Tekvando Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından Muhammed Mustafa Karakoç üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösterirken, Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere büyük gurur yaşatan sporcumu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.