Pursaklar Belediyesi’nden vergi uyarısı

Pursaklar Belediyesi, bugün sona erecek 2021 yılı emlak vergisi 2.taksit ödemeleri için mükelleflere uyarıda bulunuldu.

Pursaklar Belediyesi, belediyelere ödenmesi gereken Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, her türlü ücret ve harç borçlarını ödeme süresi bugün sona eriyor.

Pursaklar Belediyesi vatandaşların gecikme zammı ile karşılaşmamaları için hem ödemede kolaylık sağlıyor hem de sık sık duyuru yaparak hatırlatma da bulunuyor.

Ödeme işlemleri kapsamında 30 Kasım 2021 tarihinin son gün olduğunu belirten Pursaklar Belediyesi, işlemlerin https://ebelediye.pursaklar.bel.tr/ internet adresinden ve Pursaklar Belediyesi’nin veznelerinden yapabileceğini hatırlattı.

"Vergilerini vaktinde ödemeye gelen hemşehrilerimiz ile sohbet ederek çay ikramında bulunduk"

Emlak Vergisinin 2.taksit son ödeme günü olması nedeniyle veznelerin saat 19:00’a kadar açık olacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediyenin hizmetlerinde herhangi aksama olmadan devam edebilmesi için hemşehrilerimizin yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Bizlerde vergilerini vaktinde ödemeye gelen hemşehrilerimiz ile sohbet ederek çay ikramında bulunduk. Mükelleflerimiz belediyemizin vezneleri ve https://ebelediye.pursaklar.bel.tr/ internet sitesi üzerinden vergi ödemelerini kolayca yapabilirler. Mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.