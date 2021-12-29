Pursaklar Belediyesi’nden vatandaşlara psikolog desteği

Pursaklar Belediyesi, bireylerin toplumsal hayata katılımını arttırma, kaygı düzeylerini dengelemek, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini arttırmaya yönelik Pursaklar halkına psikolojik destek hizmeti sunuyor.

Pursaklar Belediyesi uzman psikolog aracılığıyla vatandaşların daha kaliteli bir hayat yaşamalarına fırsat tanımak adına psikolojik destek hizmeti veriyor.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi hizmet binasında uzman psikolog tarafından vatandaşlara; öfke kontrolü, stresli yaşam, ekonomik sıkıntılar, doğal afetler ve trafik kazalarına bağlı travmalar, depresif belirtiler vb. konularla ilgili tedavi uyguluyor. Çocuklara yönelik ise sınav kaygısının yol açtığı depresyon, öfke kontrolü, sınır koyma ve disiplin sorunları ve 3-12 yaş arası çocuklar için oyun terapisi vb. konularda tedaviler uygulanıyor.

Yapılan görüşme ve tetkikler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşların derhal hastanelere sevkleri gerçekleştiriliyor.

"Hemşehrilerimize, uzman psikoloğumuz aracılığıyla destek veriyoruz"

Psikolojik destek hizmetinden on binlerce Pursaklar halkının faydalandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hayatın akışında ortaya çıkabilecek problemlerle baş etmekte zorluk yaşayan hemşehrilerimize, uzman psikoloğumuz aracılığıyla destek veriyoruz. Hayatın doğal akışına uymayan sorunlarla baş başa kalan hemşehrilerimizin sıkıntılarını bizimle paylaşmalarını ve dertlerine ortak bir çözüm bulma yolunda ilk adımı atmalarını bekliyoruz" dedi.

Pursaklar Belediyesinden psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar, 444 9 709 numaralı telefonlardan randevu alabiliyor.