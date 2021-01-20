Pursaklar Belediyesinden polis adaylarına tam destek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda ücretsiz olarak POMEM fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan polis adaylarını ziyaret etti.

Alanında uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz olarak verilen POMEM fiziki yeterlilik sınavı kursları, adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda devam eden kursta adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor. Spor salonunda sınava uygun parkurlar kurulurken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de kursu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi ve başarı dileklerini iletti.

‘‘Belediye olarak daima gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz’’

Polislik sınavını kazanmaları için en iyi şekilde eğitim verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Polis adayı gençlerimizi uzman spor eğitmenleri gözetiminde ücretsiz olarak POMEM sınavına hazırlıyoruz. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için belediye olarak daima gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin sınavda başarılı olduklarını görmek, bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Azimle çalışan gençlerimize POMEM sınavında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Polis olabilmek için yoğun bir şekilde çalışan kursiyerler, çalışmalarını haftada üç gün sabah 10.00-14.00, akşam ise 14.00-20.00 saatleri arasında sürdürüyor.