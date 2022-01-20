Pursaklar Belediyesi’nden personeline motivasyon eğitimi

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından, hizmette kaliteyi artırmak adına, personele yönelik Takım Çalışması, Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü konulu eğitim semineri düzenledi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek adına eğitici seminerlerine hizmet içi eğitim çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Mahalli Eğitim Akademisi Yayınları Danışmanlık tarafından; Takım Çalışması, Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü konulu eğitim semineri verildi.

Pursaklar Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri başta olmak üzere çok sayıda belediye personeli katılım sağladı.

Eğitmenler tarafından belediye personellerine kurum kültürünün önemi, kurumsallaşma, kurum bilinci, kurum içi organizasyon ve koordinasyon, ekip ve takım olma bilinci, takım liderinin rolü, takım üyelerini tutumu, motivasyon, etkili bir ekip olmanın gerekleri ve ekip olarak bütün bireylerin birbirlerini desteklemeleri konusunda detaylı bilgiler verildi.