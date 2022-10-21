Pursaklar Belediyesi’nden öğrencilere yardımcı kitap desteği

Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yardımcı kaynak kitap dağıtımına başladı.

Her sene olduğu gibi öğrencilerin kaynak çeşitliliğini artırmak için yardımcı kitap desteğinde bulunan Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yardımcı kaynak kitap desteği vermeye devam ediyor. Kitapların dağıtım hazırlıklarının tamamlandığı Pursaklar Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Gerekli takviyeleri yaparak çocukların daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkan sağladıklarını ifade eden Çetin, ‘‘Gençler, hedeflerinize bir adım daha yaklaşın diye 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize yardımcı kaynak kitapları bizden. Her sene olduğu gibi bu sene de sizler için hazırlığımızı yaptık. Öğrencilerimizi bu güzel imkanları değerlendirmek üzere Pursaklar Yaşam Merkezimize davet ediyoruz. Başarının anahtarının çalışmak olduğu bilinci ile hareket ederek, hedeflerinize ulaşmanızı canı gönülden istiyorum. Belediye olarak elimizden geldiği sürece sizlere destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi.