Pursaklar Belediyesi’nden kar yağışına anında müdahale

Ankara Pursaklar Belediyesi, gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

7/24 çalışma esasıyla hareket eden Pursaklar Belediyesi, gece boyunca etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde koordineli olarak çalışan Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını gece gündüz sürdürerek yolların sürekli açık kalması için yoğun çaba sarf ediyor.

Karla mücadele çalışmalarında ekiplerin başında yer alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gece boyunca sahada beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte çalışmaları koordine etti.

‘‘İlçemizde yaşanacak en ufak bir olumsuz duruma karşı sahada kalmaya ve karla mücadele etmeye devam edeceğiz’’

Vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Pursaklar Belediyesi olarak etkili olan kar yağışının gündelik hayatı olumsuz etkilememesi için büyük çaba gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımız yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen yolların açık kalması amacıyla çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız yürütüyor. Ekipler bir yandan kar kürüme işlemlerini yaparken diğer yandan tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde yaşanacak en ufak bir olumsuz duruma karşı sahada kalmaya ve karla mücadele etmeye devam edeceğiz’’ dedi.