Pursaklar Belediyesinden deprem bölgelerindeki öğrencilere eğitim desteği

Ankara Pursaklar Belediyesi, deprem bölgelerinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine destek olabilmek amacıyla, yardımcı kitap desteğinde bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekiplerini, iş makinalarını, yardım tırlarını, mobil mutfak aracını, temizlik ekibini, arazöz/sulama işleri, alt yapı ve üst yapı işleri, cenaze hizmetleri, dezenfekte ve ilaçlama ekiplerini deprem bölgelerine seferber eden, ilçeye gelen afetzedelere Tebessüm Çarşısının bütün imkanlarını seferber eden Pursaklar Belediyesi, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine büyük destek veriyor.

Deprem mağduru öğrencilerin eğitimden geri kalmaması adına yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Pursaklar Belediyesi, öğrencilerin kaynak kitap ihtiyacını karşılamak adına LGS ve YKS’ ye hazırlanan gençlere yardımcı kitap desteğinde bulundu.

‘‘Küçüğünde büyüğüne depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz’’

Deprem bölgelerindeki öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için yardımcı kitap desteğinde bulunduklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Eğitim-öğretimin aksamaması için deprem bölgelerinde LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize kitap desteği verdik. Milletimize tekrar baş sağlığı dilerken el birliği ile yaraları birlikte saracağız. Küçüğünde büyüğüne depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.