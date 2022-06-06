Pursaklar Belediyesinde öncelik sağlık ve güvenlik

Pursaklar Belediyesi, Hizmet İçi Eğitim programları çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

Personelin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan Pursaklar Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine ‘‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği’’ konularında uygulamalı olarak eğitim semineri verdi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim seminerinde; temel iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, ilk yardım, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personelin yasal hakları hakkında bilgiler verildi.

‘‘Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek bizim en önemli sorumluluklarımızın başında geliyor’’

Önceliklerinin çalışan personelin sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek bizim en önemli sorumluluklarımızın başında geliyor. Bu amaçla belediye olarak Hizmet İçi Eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti göstererek, çeşitli eğitim seminerleri veriyoruz. Sağlığı ön planda tutarak, hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla personelimize yönelik eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.