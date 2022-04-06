Pursaklar Belediyesi’nde 362 kursiyer sertifika almaya hak kazandı

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri’nde mart ayında birçok alanda verilen kurslarda eğitim gören 362 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı.

Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Pursaklar Belediyesi dört ayrı Hanım Evi’nde Kur’an-ı Kerim, Arapça, iğne oyası, ahşap, aşçılık, tel kırma, dikiş, okuma yazma, bilgisayarlı muhasebe, karakalem, gümüş kazaz örücülüğü, nakış, çocuk gelişimi, kuaförlük, pastacılık, seramik, örgü, işaret dili eğitimleri ve vb. kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. Kurslara düzenli olarak katılan ve ileri seviyede eğitim alan kadınlardan 362’si, hobi ve meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı. Kendilerine sunulan hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden hanımlar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletti.

‘‘Sertifika alan ve öğrendiği meslek üzerine üretimde bulunan tüm hanımlarımıza kolaylıklar diliyorum’’

Hobi ve meslek edindirme eğitimlerinden mezun olan hanımlara bundan sonraki hayatlarında kolaylıklar dileyen Başkan Çetin, ‘‘Hanım Evlerimizde birçok alanda emek harcayan kursiyerlerimizin göstermiş oldukları azim ve gayretleri bizleri onurlandırıyor. Estetiğe, sanata, zanaata özen gösteren, değer veren ve bunlara sahip olan insanların varlığının ülkemizi ileriye götüreceğine inanıyorum. Sertifika alan ve öğrendiği meslek üzerine üretimde bulunacak olan tüm hanımlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.