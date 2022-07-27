Pursaklar Belediyesi yollardaki yenileme seferberliğine devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için sokaklarda yol yenileme seferberliğine hızla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Yol yenileme çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollara öncelikli olarak Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, estetik ve modern yollarla buluşturacaklarını söyledi.

‘‘Yollarımızı, Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’

Sokakların fiziki yapısına göre büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşları, asfalt ve beton yol çalışmaları ile ilçeye estetik bir görüntü kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ulaşımı daha konforlu, daha kaliteli hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kaynak üretiyor, hizmete dönüştürüyoruz. İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı, Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz" dedi.