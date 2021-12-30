Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin içini ısıtıyor

Pursaklar Belediyesi, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla mevsim şartlarına göre ihtiyaç sahibi ailelerin tüm giysi taleplerine olumlu cevap veriliyor.

Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe birçok alanda yardım elini uzatan Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Çocukların yüzünün güldüğünü görmenin kendilerinin çok mutlu ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz üzere Pursaklar’da kimse kimsesiz kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek" dedi.