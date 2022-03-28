Pursaklar Belediyesi oyuncularından Pursaklar’a yakışır tiyatro gösterisi

Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesi’ndeki 65 kişilik ekip tarafından hazırlanan “İstiklal” oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde izleyicisi ile buluştu.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenen "İstiklal" oyunu tiyatro severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, büyük beğeni kazandı. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sergilenen oyunun ardından Başkan Ertuğrul Çetin, PYM oyuncularını tek tek tebrik ederek başarılar diledi.

Pursaklar Yaşam Merkezi (PYM) Atölyesinde eğitim alan oyuncuların kişisel gelişimlerine gün geçtikçe önemli katkılar sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Tiyatro Günü’nde tüm oyuncu kadrosu Pursaklar’dan oluşan PYM tiyatrosunun hazırladığı “İstiklal” oyununu İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız, İlçe Başkanımız Servet Türkayık ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ile birlikte izledik. Oyuncularımız, atölyemizde aldıkları eğitim ve ortaya koydukları oyunculukla, bizlere büyük bir gurur yaşattılar. İnşallah oyuncularımız daha iyi yerlere gelecek" dedi.

Dünya Tiyatrolar Günü programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tiyatro severler katılım sağladı.