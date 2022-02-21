Pursaklar Belediyesi Medya Akademisi ilk mezunlarını verdi

Medya alanından geleceğe yön verebilecek gençlerin yetiştirilmesi amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen Medya Akademisi, sertifika töreniyle sona erdi.

14-20 Şubat tarihleri arasında yoğun bir tempoyla gerçekleştirilen Pursaklar Medya Akademisi’nde gençler; eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, etkili televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç, spor spikeri ve Konyaspor Kurumsal İletişim Koordinatörü Mustafa Göksu, sosyal medya uzmanı Abdi Baktur, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’ten, yazar ve sosyal medya uzmanı Bilal İşgören’den, dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz, yazar Emine Şimşek, internet girişimcisi Salih Çaktı Influencer, Elif Kübra Genç, Sosyal medya içerik üreticisi M. Baki Gerçeker gibi alanında uzman isimlerden eğitim aldı.

Hafta boyu verilen eğitimlerin ardından Pursaklar Medya Akademisi kapanış törenine katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, eğitimleri başarıyla tamamlayan 50 kişiye sertifikalarını takdim etti.

‘‘İlerleyen zamanlarda daha farklı projelerle Pursaklar Belediyesi olarak yine gençlerle beraber olacağız’’

İletişimcilerin ilgi duyduğu alanlarla ilgili alanında uzman isimlerden eğitim aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu eğitimlerde, kendinizi daha iyi geliştirebileceğiniz mecrayı görmüş oldunuz. Eğitimlerin sadece meslekî açıdan değil, hayata farkındalıkla bakmak noktasında da katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı zamanda burada sımsıcak bir arkadaşlık ortamı kurduğunuzu görüyorum. Sizleri bu kadar kaynaşmış ve heyecanlı görmek, bizlere, gerçekleştirdiğimiz projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı projelerle Pursaklar Belediyesi olarak yine gençlerle beraber olacağız. Hepinize Pursaklar Medya Akademisi’ne gösterdiği ilgi için teşekkür ederim” dedi.

Sertifika töreninin ardından bir süre katılımcılarla sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisini de keyifle dinledi.