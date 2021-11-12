Pursaklar Belediyesi istihdamda öncü

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hizmet veren İstihdam Şefliği aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları için esnaflarla iletişime geçilerek, ilçe sakinlerinin istihdam edilmesine destek olunuyor. İşçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren İstihdam Şefliğince toplanan başvurular vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor. Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği aracılığı ile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşlar bir araya geldi.

‘‘İstihdama katkı sağlayan Halkla İlişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz’’

Birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belediye olarak hemsehrilerimize yardımcı olmak için sokak sokak geziyor, esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek ilçemizdeki istihdam oranını artırmaya çalışıyoruz. İş arayanlar ile esnaflarımızı buluşturarak yeni istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda istihdama katkı sağlayan Halkla İlişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz’’ ifadelerini kullandı.