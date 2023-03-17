Pursaklar Belediyesi iş arayanları ve işverenleri bir araya getiriyor

Vatandaşlara yeni iş kapıları aralamak adına işveren ile iş arayanları bir araya getiren Pursaklar Belediyesi, iş buluşmalarında köprü olmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, vatandaşlara yeni iş kapıları aralamak adına esnaflarla sürekli dirsek temasında bulunan İstihdam Şefliği, istihdama destek olmak için yoğun mesai harcıyor. Pursaklar Belediyesi, 50 personel alımı yapacak olan bir işletme için özgeçmiş bırakan 248 kişiyle iletişime geçti. 46 vatandaşın iş görüşmesi kabul edilirken, sosyal medya üzerinde yapılan duyuruya ilgi gösteren 40 vatandaşın da katılımıyla 93 kişi ile iş buluşması gerçekleştirildi.

‘‘İş arayanlar ve işverenler arasında köprü olmaya devam ediyoruz’’

İstihdam Şefliğinin esnaflarla sürekli iletişim halinde kalarak vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olmak için büyük bir gayret gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Göreve geldiğimiz günden bu yana iş arayanlar ve işverenler arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek hemşehrilerimizin iş bulmalarına yardımcı olmak için sokak sokak geziyor, esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek ilçemizdeki istihdam oranını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizdeki esnaflarımızla her zaman dirsek temasında bulunmaya devam ederek, vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi.