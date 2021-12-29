Pursaklar Belediye Personeline İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Pursaklar Belediyesi, Hizmet İçi Eğitim programları kapsamında belediye personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek adına eğitici seminerlerine hız kesmeden devam Pursaklar Belediyesi, personellerine yönelik düzenlenen ‘Hizmet İçi Eğitim’ programları kapsamında İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi verdi.

İş sağlığı güvenliği uzmanı ve kurum Doktoru tarafından Pursaklar Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine birim müdürleri başta olmak üzere çok sayıda belediye personeli katılım sağladı.

‘‘Personellerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmaları bizim için büyük önem arz etmektedir’’

Pursaklar Belediyesi olarak önceliklerinin her zaman personelin sağlığı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Personellerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmaları bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla belediye olarak Hizmet İçi Eğitim programları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti göstererek personellerimize gerekli olan eğitimleri veriyoruz. Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimlerle personellerimizin kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek’’ dedi.