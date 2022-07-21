Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’den sebze meyve denetimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için pazar yerlerindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, zabıta müdürlüğü ekipleri ile birlikte, ilçede bulunan pazarlarda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, sağlıklı gıdalara ulaşımı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına denetim gerçekleştirdi. Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyen Çetin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için pazar alanlarını ziyaret ederek ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliğini ve hijyenik olup olmadığını denetledi. Vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için her zaman sahada denetimde olduklarını belirten Başkanı Çetin, "Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sofralarına sağlıklı ve hijyenik ürünlerin girmesi için semt pazarlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bizim kırmızı çizgimiz ilçe sakinlerimizin sağlığıdır. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya devam edecek" dedi.