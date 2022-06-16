Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den sınav öncesi üniversite adaylarına moral

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ederek üniversite sınavına girecek öğrencilere moral verip, başarılar diledi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesi Saray Fatih Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesi’nde sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti. Belediye tarafından üniversite adaylarına simit ve çayın ikram edildiği Millet Kıraathanesi’nde gençlerle kısa süreli sohbet eden Başkan Çetin, YKS öncesi adaylara başarılar diledi. Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımlara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Üniversite sınavına çok az bir süre kaldı. Bizim gençler çalışmaya tam gaz devam ediyor. Bende sessizce onları rahatsız etmeden ziyaret ederek başarılar diledim. Genç kardeşlerimizin başarılı olmasını istiyoruz. Millet Kıraathanelerimize gelerek ders çalışan, araştırma yapan ve kitap okuyan gençlerimizin gözlerindeki ışık bizleri umutlandırıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavlarında üniversite adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum’’ diye konuştu.