Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den çocuk parkındaki miniklere ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte parklara akın eden çocuklarla vakit geçirdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakam Mehmet Yıldızla birlikte ilçede yer alan parkları gezerek, miniklerle oyunlar oynayıp keyif dolu dakikalar geçirdi. Uğradığı her parkta çocuklarla sohbet edip tek tek selamlaşan Başkan Çetin, çocuklara günün her saati nefes alabileceği, hijyenik, nezih ve güvenli ortamlarda oyun oynama imkanı sunduklarını ifade etti. Baharın geldiğinin parkların doluluğundan belli olduğunu ifade eden Başkan Çetin, ‘‘İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte bu güzel havayı parklarımızda değerlendiren çocuklarımızla selamlaştık. Çocuklarımızın beton yığınlarının arasında sıkışıp kalmamaları, parklarda keyifle vakit geçirmeleri bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlara değer veriyor ve çok seviyoruz. Onların mutluluğu, bizlerin de mutluluğu demek. Çocuklarımızı mutlu etmeye, sevindirmeye devam edeceğiz” dedi.