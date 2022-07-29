Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den binlerce çocuğa spor malzemesi hediyesi

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yaz Spor Okulları projesi kapsamında okul bahçelerinde spor eğitimi alan öğrencilere spor kıyafetleri hediye etti.

Pursaklar Belediyesi, ücretsiz olarak verilen yaz spor okulunda çocukların voleybol, futbol, taekwondo ve basketbol alanında gelişme kaydettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, eğitim sırasında okul bahçelerine gelip minik sporcuların çalışmalarını izleyerek, spor malzemesi hediye etti.

“11 okulda, 3 bin çocuğumuza, farklı branşlarda Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim veriyoruz”

Çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetleri büyük önem ve ehemmiyet verdiklerini kaydeden Çetin, “11 okulda, 3 bin çocuğumuza, farklı branşlarda Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim veriyoruz. Çocuklarımıza hem spor yapma imkânı sağlıyor, hem de yeteneklerini keşfedip spor kulübümüz bünyesinde lisanslı sporcu yapıyoruz. Ne kadar çok çocuğumuzu spor ile tanıştırırsak, o kadar sağlam bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyoruz. Bugün de çocuklarımıza destek olmak amacıyla spor kıyafetleri dağıtmaya başladık” ifadelerine yer verdi.