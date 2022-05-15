Pursaklar Basın Akademisi’nin eğitimleri Cem Öğretir ile başladı

Pursaklar Belediyesince organize edilen, deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaşacağı Basın Akademisi, Cem Öğretir’in "Sunuculuk ve Spikerlik" konulu eğitim semineri ile başladı.

Deneyimli gazetecilerin, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye, algı gücünü artırmaya, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla tecrübelerini paylaşılacağı sistematik eğitimlerin ilki olan ve Cem Öğretir tarafından verilen "Sunuculuk ve Spikerlik" konulu eğitim semineri ile Basın Akademisi başladı.

Deneyimli gazetecilerin 3 hafta boyunca tecrübelerini paylaşacağı Basın Akademisine katılan Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Basın Akademisinin genç gazetecilerimize, yeni fırsat kapıları açacağını düşünüyorum”

Eğitim semineri öncesi açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Korona virüs nedeni ile 2 yıl ertelemek zorunda kaldığımız, birbirinden değerli ve deneyimli gazetecilerimizin tecrübelerini paylaşacağı Basın Akademisi başladı. Bugün burada bulunan katılımcılarımızın her biri gazetecilik alanına ilgi duyan ve işin inceliklerini öğrenmek isteyen kardeşlerimiz. Bu eğitim programının genç gazetecilerimize, yeni fırsat kapıları açacağını düşünüyorum. Çünkü tecrübe bu alanın en önemli payesidir. Önümüzdeki yıllarda bu alanda çalışacak olan kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyor, eğitim seminerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

14-29 Mayıs tarihleri arasında verilecek olan Basın Akademisi eğitimleri gazeteci Oya Eren, Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Zafer Kiraz, Gökhan Gerçek ve Serkan Bayam’ın seminerleri ile devam edecek.