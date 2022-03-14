Pursaklar Aşevi’nde kimsesiz ve engellilere sıcak yemek

Pursaklar Belediyesi’nin aşevinde ihtiyaç sahibi aileler, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar sıcak yemekle buluşuyor.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından hizmet veren, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sacayağını oluşturan aşevinde, alanında uzman aşçılarca her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Pursaklar Belediyesi, 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren aşevinde, hijyenik bir ortamda paketlenerek hazırlanan sıcak yemekler, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor.

İlçede yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Aşevimizde yapılan sıcak yemekleri, yemek yapamayacak durumda olan kimsesiz, yaşlı ve engelli hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de yapıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.