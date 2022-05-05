Polatlılı kadınlar Anneler Günü Özel Konseri’nde buluşuyor

Polatlı Belediyesi tarafından 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Üçpınar Şehit Bekir Pehlivan Mesire Alanı’nda Umut Sülünoğlu ve Selda Gündoğan’ın sahne alacağı Anneler Günü Özel Konseri gerçekleştirilecek.

8 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da Üçpınar Mahallesi Şehit Bekir Pehlivan Mesire Alanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Anneler Günü Özel Konseri’nde ünlü sanatçılar Umut Sülünoğlu ve Selda Gündoğan sahne alacak. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar için saat 12.00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda otobüs kaldırılacak. Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın da katılacağı anlamlı etkinliklerde Anneler Günü’nü coşkuyla kutlanacak. Birbirinden eğlenceli konserler ve etkinlikler sonrası vatandaşlara saat 15.00’da Üçpınar Şehit Bekir Pehlivan Mesire Alanı’nda kurulacak olan sofrada yemek ikramında bulunulacak.

“Şefkatin ve merhametin sembolü tüm hanımefendileri davet ediyorum”

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 8 Mayıs Anneler Günü’nde yapılacak olan etkinliklere ilişkin, “Anneler Günü dolayısıyla 8 Mayıs Pazar Günü Üçpınar Mesire Alanımızda gerçekleştireceğimiz etkinliklerde başımızın tacı kıymetli hanımefendilerle buluşacağız. Sınırsız sevginin, hoşgörünün, iyiliğin, şefkatin ve merhametin sembolü tüm hanımefendileri Anneler Günü coşkusunu birlikte yaşayacağımız konserimize davet ediyorum. Şehit annelerimiz başta olmak üzere kıymetli hanımefendilerin 8 Mayıs Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.