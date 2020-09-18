banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Çiftçiler hazine buldu
Çiftçiler hazine buldu

Polatlı’da korona virüs denetimi

ANKARA'NIN POLATLI İLÇESİNDE KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ANKARA 18.09.2020, 14:56
Polatlı’da korona virüs denetimi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere İlçe Kaymakamı Murat Bulacak, İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin, İlçe Jandarma Komutan V. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Adnan Altıntaş katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında kent merkezinde denetimlere çıkan Kaymakam Bulacak, vatandaşlarla görüşerek, esnafların pandemi tedbirlerini yerinde gördü. Atatürk Caddesi’nde başlayan denetimlerde tek tek esnaflarla ve vatandaşlarla konuşan Bulacak, salgın süresince tedbirlere uyulması gerektiğini anlattı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının artık hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Bulacak, yapılan denetimlerde pandemi süreci hakkında hatırlatmalarda bulunmayı da ihmal etmedi. Kaymakam Bulacak, Cumhuriyet Meydanı’ndaki taksi durağı ve Polatlı Otobüs Terminali’ni de ziyaret ederek, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378