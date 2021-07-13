Polatlı’da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hazırladığı haftalık program dahilinde tüm mahallelerde sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadelesini sürdürüyor.

Polatlı Belediyesi, “Biyolojik ve çevre dostu mücadele” parolasıyla yürütülen çalışmalarla merkez ve kırsal mahallelerin tümünde düzenli olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız veren Polatlı Belediyesi tarafından özel mücadele ekipleri oluşturularak, mahalle mahalle yapılacak çalışmalar planlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kurduğu gündüz ve gece ekipleriyle bayram öncesi ilaçlama çalışmalarına başladı. Şentepe, Esentepe, Gülveren, Yenimahalle ve İstiklal mahallelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirecek olan ekipler, gece boyunca Gazi, Deveci ve Mehmet Akif Mahallesi’nde haşere ile mücadelesini sürdürecek. Program dahilinde yapılacak kapsamlı çalışmalarla 18 Temmuz Pazar gününe kadar tüm merkez mahalleler başta olmak üzere Basri, Karapınar, Üçpınar, İğciler, Karahamzalı, Türkkarsak, Çanakçı köyleri ilaçlanacak. Hummalı çalışmalar hafta boyunca Yeni Sanayi Bölgesi, Yeni Hastane, Hızlı Tren, Şehir Mezarlığı, Hayvan Pazarı, hafriyat alanları, 115 ve Besihaneler bölgesinde devam edecek. Çevre Kontrol Müdürlüğü tarafından haftalık olarak hazırlanacak olan düzenli programlarla ilaçlama çalışmaları yaz sonuna dek hız kesmeden sürecek.

Biyolojik ve çevre dostu mücadele

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından ‘Biyolojik ve çevre dostu mücadele’ parolasıyla yürütülen çalışmalarda karasinek ve sivrisinek larvalarının oluşumunu engellediği tespit edilen etkin mikroorganizmalar kullanılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu bu yıl başlatılan mücadele çalışmalarında çevreye zararlı kimyasal ilaçlar yerine sinek larvaları üzerinde yok edici etkisi gözlemlenen Japonya başta olmak üzere yüzlerce ülkede kullanılan biyolojik ve çevre dostu etkin mikroorganizmalara yer veriliyor.