Polatlı Belediyesinden sinekle mücadelede yeni çözüm

Polatlı Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Biyolojik ve Çevre Dostu Mücadele’ parolasıyla ortaklaşa yürütülen çalışmalarda karasinek ve sivrisinek larvalarının oluşumunu engellediği tespit edilen etkin mikroorganizmalar kullanılıyor.

Sivrisinek ve karasinek ile mücadele kapsamında Polatlı’da larva üremesine müsait olan tüm alanlar Polatlı Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması ile ilaçlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu bu yıl başlatılan mücadele çalışmalarında çevreye zararlı kimyasal ilaçlar yerine sinek larvaları üzerinde yok edici etkisi gözlemlenen Japonya başta olmak üzere yüzlerce ülkede kullanılan biyolojik ve çevre dostu etkin mikroorganizmalara yer veriliyor. Su birikintileri, yeşil otların yoğun bulunduğu alanlar, dere kenarları, çöplük ve hafriyat alanlarında çalışmalar sürerken, şehirde bulunan tüm çöp konteynerleri Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak etkin mikroorganizmaların bulunduğu solüsyonlarla yıkandı. Yaz aylarına kadar 20 günlük periyodlarla tekrarlanacak olan sinekle mücadele çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte 15 günde bir gerçekleştirilecek.

Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimizin sineksiz bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Araştırmalarımız sonucu larvaların üzerinde yok edici etkisini gözlemlediğimiz biyolojik ve çevre dostu erkin mikroorganizmalar aracılığıyla sinek larvalarının üretim alanlarında tam etkili solüsyonlarımızla ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20 günlük periyodlarla süren çalışmalarımız, havaların ısınması ile birlikte daha sık hale getirilecektir. Çalışmalarımız şehrimizin tamamında devam edecektir” denildi.