Polatlı Belediyesi Su Parkı 4 Haziran Cumartesi günü sezonu açıyor

2018 yılında hizmete açılan ve beş yıldır yaz ayları boyunca güvenli, nezih yapısıyla; vatandaşlardan yoğun ilgi gören Polatlı Belediyesi Su Parkı’nda 2022 yılı hazırlıkları tamamlandı.

4 Haziran Cumartesi günü itibariyle sezonu açacak olan Polatlı Belediyesi Su Parkı; yenilenen haliyle beş yıldızlı otel konforunu ve her türlü imkanı yaz boyunca ziyaretçileriyle buluşturacak. Polatlılıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerle yaz boyunca dolup taşan Polatlı Belediyesi Su Parkı; ‘Her şey sizin için, sizinle güzel’ parolasıyla hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 10.30-14.30 ve 15.00-19.00 saatleri arasında iki seans halinde hizmet verecek. Hijyen ve sterilizasyon kurallarına büyük önem verilen Su Parkı; haftalık temizlik işlemleri dolayısıyla Pazartesi günleri kapalı olacak.

Yazın en eğlenceli anları Polatlı’da ailelerle buluşuyor

Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalarla sağlık ve hijyen şartları özenle tamamlanarak yenilenen ve sezona hazır hale getirilen Su Parkı; İç Anadolu Bölgesi’nde hizmet veren Aqua Parklar içerisinde uygun fiyatı ve güvenli yapısı ile tercih sebebi oluyor. Bu hafta sonu itibariyle vatandaşlara tekrar kapılarını açacak olan Polatlı Belediyesi Aqua Park; içerisinde bulunan 600 metrekarelik bay ve bayan ayrı iki adet havuz, 200 metrekare çocuk havuzu, 8 adet kaydırak, kafeteryalar, duşlar, soyunma odaları, dezenfeksiyon alanları, asansörler, otopark ve özel etkinlik alanları ile yaz boyunca yine aileleri en eğlenceli anlarla buluşturacak.