Polatlı Belediyesi sokaklarda hayvan popülasyonunun önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor

Polatlı Belediyesi ile Polatlı Veteriner Hekimler Odası arasında sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde üremesinin önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Polatlı Veteriner Hekimler Odası Temsilcisi Veteriner Hekim Ferit Akkurt tarafından imzalanan protokol kapsamında sahipsiz sokak hayvanları Polatlı Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırılıyor. Düzenli periyodlarla devam eden operasyonların ücretleri ise Polatlı Belediyesi tarafından karşılanıyor. Başkan Yıldızkaya tarafından hayata geçirilen çalışma ile uzman ellere teslim edilen sokak hayvanlarının kontrolsüzce üremesinin önüne geçilerek, tüm tedavileri ve aşıları yapılacak.

“Hayvanların yaşam haklarına saygı duyarak hemşehrilerimiz için kalıcı bir çözüm üretme gayretindeyiz”

Belediye Başkanı Yıldızkaya, “Son aylarda ülkemizin de gündeminde olan sokak hayvanları hususunda şehrimizde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hayvan barınağımızın yanı sıra şehir merkezimizin dışında canlı dostlarımız için beslenme noktaları oluşturduk. Bu noktalara bıraktığımız mama ve yiyeceklerle merkezden uzakta yaşamlarını sürdürmelerine gayret gösteriyoruz. Saldırgan hayvanların tespitini yaparak sokaklarımızdan alıyor, kendi barınağımızda bulunan ameliyathanemizde veterinerlerimiz aracılığı ile tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yapıyoruz. Maalesef çevre il ve ilçelerden sokak hayvanlarının şehrimize getirilerek salındığını tespit ettik. Bu konuda gerekli yasal işlemleri başlattık. Yazın köyde, kışın şehirde ikamet eden bazı hemşehrilerimizin hayvanlarını şehre getirmesi, yasaklı türde hayvan besleyen vatandaşların kayıt ettirmek yerine sokaklara salması gibi unsurlar da şehrimizde hayvan popülasyonunun artışına sebep oluyor. Veterinerler Odası ile imzaladığımız protokol kapsamında sürdürdüğümüz başarılı operasyonlar ile daha fazla ve daha hızlı kısırlaştırma yaparak sokaklarımızdaki hayvan popülasyonunun önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu dünya hepimize ait düşüncesiyle hayvanların yaşam haklarına da saygı duyarak hemşehrilerimiz için kalıcı bir çözüm üretme gayretindeyiz. Şu anda 18 personelimizle barınağımızda ve diğer alanlarda bu işle uğraşıyoruz. Kısırlaştırma ameliyatlarını başarıyla sürdüren hekimlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.