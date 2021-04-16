Polatlı Belediyesi Ramazan ayında yardımlara devam ediyor

Polatlı Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi, günlük sıcak yemek ve Hilal Kart yardımlarına devam ediyor.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın desteği ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunan ve Polatlı Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması ile tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler, yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da Hilal Kart, gıda paketi ve günlük sıcak yemek yardımlarından yararlanıyor. Sabahın ilk ışıklarında korona ile mücadele kurallarına uygun olarak steril şartlarda hazırlanan günlük sıcak yemekler, antibakteriyel kaplarda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketlerinin ise müdürlük içerisine kurulan yardım noktasında vatandaşlarla buluşması sağlanıyor. Bunun yanı sıra her ay yüzlerce vatandaşa Hilal Kart Projesi aracılığıyla destekte bulunan Polatlı Belediyesi, Ramazan boyunca binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “İhtiyaç sahibi ailelerimiz için yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz günlük sıcak yemek, gıda paketi ve Hilal Kart yardımlarımıza mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hız kazandırdık. Ekiplerimiz günün ilk saatlerinden başlayarak günlük sıcak yemeklerimizi kıymetli hemşehrilerimize ulaştırıyor. Gıda paketlerimiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşuyor. Hilal Kart Projesi aracılığı ile yüzlerce ailemize yardım etmeye devam ediyoruz. İftar öncesi mahallelerimizde kurduğumuz aşevlerimizde hemşehrilerimizin sofralarına katkıda bulunuyoruz. Tüm bu yardımlarımız aracılığı ile içerisinde bulunduğumuz zor günlere rağmen kıymetli hemşehrilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi tek bir ailemizi aç ve açıkta bırakmamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bu vesile ile mübarek Ramazan ayının sağlıklı günlere bir an önce erişmemize vesile olmasını, sıcak yuvalarımıza bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.