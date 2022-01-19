Polatlı Belediyesi Gençlik Merkezi hafta boyunca gençlerle dolup taşıyor

Polatlı Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi hizmete açıldığı günden bu yana gençlerden büyük ilgi görüyor.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın gençlere verdiği en büyük sözlerden biri olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi hizmete açıldığı günden bu yana gençlerden büyük ilgi görüyor. Polatlılı gençleri spor, eğitim ve sınırsız eğlenceyle buluşturan Gençlik Merkezi; modern mimarisi, günün her saati aydınlık ve nezih yapısı ile gün içerisinde binlerce genç tarafından ziyaret ediliyor. İçerisinde bulunan kadın ve erkek spor salonları, dijital kütüphane, oyun merkezi ve kafeteryası ile Polatlı’da gençlere yönelik tüm sosyal ve eğitim aktivitelerini tek bir çatı altında toplayan Gençlik Merkezi gençlerin yeni buluşma noktası olarak büyük beğeni topluyor.

Dijital kütüphane ile güvenli ve sessiz bir ders çalışma ortamı

Polatlı’da her yaş grubundan gençlerin ve çocukların en büyük ihtiyaçlarından biri olan nezih ve güvenli ders çalışma ortamını sağlamak amacıyla Gençlik Merkezi içerisinde oluşturulan 180 öğrenci kapasiteli Dijital Kütüphane her yaştan öğrenciden büyük ilgi görüyor. 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet veren Dijital Kütüphane ile tüm gençler özel olarak hazırlanan etüt alanlarında derslerini çalışıyor. Kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlar aracılığı ile sınırsız internet hizmetinden yararlanan gençler kendi tablet ve bilgisayarlarını getirmeleri halinde çalışma masalarında bulunan bağlantılar aracılığı ile online derslerini takip edebiliyorlar.

Son teknoloji ve sınırsız eğlence oyun merkezinde gençlerle buluştu

Sosyal açıdan gençlerin büyük bir ihtiyacını daha karşılayan her yaştan vatandaşın çocukları ile birlikte gün boyu vakit geçirdiği Oyun Merkezi; içerisinde bulunan son teknoloji VR oyun bilgisayarları, bilardo masaları, masa tenisi, dart, ayak topu bilardosu, mini basketbol ve birbirinden eğlenceli ve farklı oyun envanterleri ile gençlerin büyük beğenisini topladı. Sporla, sınırsız eğlenceyi bir araya getiren Oyun Merkezi; gençlerin gün boyunca kaliteli vakit geçirmelerine ve birbirinden farklı aktiviteler eşliğinde güvenle sosyalleşmelerine imkan sağlıyor. 10.00 - 22.00 saatleri arasında Gençlik Merkezi içerisinde hizmet veren Oyun ve Eğlence Merkezi Polatlılı gençleri bir araya getiriyor.

Polatlı’nın en büyük spor merkezi

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi; içerisinde kadın ve erkek ayrı olarak hazırlanan Polatlı’nın en büyük ve kapsamlı spor salonları ile gün boyunca gençleri sporla buluşturuyor. Envanterinde bulunan her türlü sporu yapmaya müsait çalışma aletleri ile hizmet veren Erkek Spor Merkezi’nin yanı sıra Polatlılı kadınlar; Kadın Spor Merkezi’nde bulunan reformer, yoga ve pilates salonları ile günün her saatinde güvenle spor yapıyor. Modern yapısı ile Polatlılı gençleri birçok ilkle buluşturan Kadın - Erkek Spor Merkezleri; bünyesinde çalışan uzman spor eğitmenleri aracılığı ile farklı spor dallarında vatandaşlara yardımcı oluyor.

Üniversiteli gençlerin buluşma noktası ‘kafeterya’

İçerisinde bulunan farklı etkinlik alanlarının yanı sıra üst katta bulunan kafeteryası ile üniversiteli gençlerin günün her saati buluşmalarına, dinlenmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlayan Polatlı Belediyesi Gençlik Merkezi; zengin menüsü, birbirinden farklı kahve çeşitleri ve vitamin barı ile tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi; şehrin sosyal hayatına getirdiği canlılık ve gençlere yönelik birbirinden farklı sosyal aktivite imkanları ile Başkan Yıldızkaya’nın prestij projelerinden biri olarak Atatürk Caddesi üzerinde tüm vatandaşların takdirini topluyor.