Polatlı Belediyesi Destek Eğitim Merkezi öğrencileri LGS ve YKS öncesi kampa girdi

Polatlı Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, başlattığı ücretsiz LGS ve YKS Kamplarıyla eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya ve öğrencilere derslerinde yardımcı olmaya devam ediyor.

Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına katılacak öğrenciler için Polatlı Belediyesi Destek Eğitim Merkezi’ne bağlı uzman öğretmenler tarafından hazırlanan kampta yıl başından bu yana müfredatta bulunan tüm konular hızlandırılmış bir şekilde anlatılıyor. Polatlı Belediyesi’nin desteği ile eksiklerini tamamlayan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri; düzenlenen soru çözümleri, etütler ve deneme sınavlarıyla Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına hazır hale getiriliyor. Kamp kapsamında hazırlanan hızlandırılmış programa katılan öğrenciler düzenlenen dersler eşliğinde sınavlara dair tüm konuları pekiştiriyor.

“Destek Eğitim Merkezimiz aracılığıyla geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında destek olmaya devam ediyoruz”

Polatlı Belediyesi Destek Eğitim Merkezi tarafından 20 Mayıs tarihinde başlatılan LGS Kampı 15 gün, YKS Kampı ise 25 gün sürecek. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada; “Destek Eğitim Merkezimiz aracılığıyla geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında destek olmaya devam ediyoruz. Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına katılacak tüm gençlerimizin gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” dedi.