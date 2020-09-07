Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor
ÇANKAYA BELEDİYESİ KEKLİKPINARI MAHALLESİ'NDE BULUNAN 17 GECEKONDUNUN YIKIMINA BAŞLADI.
Çankaya Belediyesi, Keklikpınarı Mahallesi’nde bulunan 17 gecekondunun yıkımına başladı.
Planlı ve sağlıklı yapılaşma için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, gecekondu yıkımlarına devam ediyor. 2019 yılında 217 gecekondunun yıkımını gerçekleştiren Belediye, son olarak Keklikpınarı Mahallesi’nde bulunan 17 gecekondunun yıkımına başladı. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımın ardından bölgede daha planlı ve sağlıklı yapılaşmanın önü açılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu belirtti. Gecekondu yıkımlarını yetki ve sorumluluklar doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Taşdelen, “Amacımız çarpık yapılaşmanın önüne geçerek ilçemizi daha da güzel hale getirmek. Hızlı kentleşme, altyapı eksikliği ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen gecekondular ekiplerimiz tarafından yıkılıyor. Eskimiş, tehlike arz eden ve terk edildiği için kötü niyetli kullanımlara açık hale gelmiş gecekondular başta olmak üzere belediye komisyonunca tespiti, değerlendirilmesi sonucunda yıkım kararı çıkan tüm gecekonduların yıkım işlemleri yapılıyor” şeklinde konuştu.
İşbirliği içinde
Nüfus artışı, hızlı kentleşme, altyapı ve planlama yetersizliği nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekondular, yasal sürecin işletilmesinin ardından yıkılarak ilçedeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması sağlanıyor. Ayrıca, boş olduğu için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumların da önüne geçen Belediye ekipleri, yıkımlarda mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak ve vatandaşları önceden bilgilendirerek, mağduriyetlerin önüne geçiyor.
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