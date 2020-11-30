Personele sağlık muayenesi

Mamak Belediyesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bünyesinde hizmet veren işçilerin periyodik olarak sağlık muayenelerini gerçekleştirdi.

İşçilerin bağlı oldukları birimler esas alınarak yapılan muayenelerde işçilerin yaptıkları işle uyumlu yapılması gereken ileri tetkikler belirlendi. Muayene, Mamak Belediyesi hekimi Doktor Mustafa Şafak tarafından yapıldı. Yılsonuna kadar sürecek muayeneler her yıl düzenli olarak tekrarlanacak.