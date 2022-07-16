Payas’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Hatay’ın Payas ilçesinde belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Payas’ta da kutlandı. Şehitler için mevlit okutulan programa Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf ve film gösterisi yapılan program katılımcılarına çorba ikram edildi. Etkinlikler, saat 00:13’te camilerden selaların okunması ve sonrasında tutulan demokrasi nöbeti ile devam etti.

Etkinlikteki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Altan, 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet diledi. Türkiye’nin güçlenmesi, büyümesi ve gelişmesi açısından gece gündüz çalışılması gerektiğini kaydeden Altan, şunları söyledi:

“İnşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar durup dinlenmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile önümüzde çıkartılan engelleri birer birer aşarak tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birlik ve bütünlüğüne kastetmek niyetiyle gerçekleştirilen hain darbe girişiminde milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, aziz gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda büyük bir inançla mücadele eden halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.”