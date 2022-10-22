Palyatif bakım faaliyetleri Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’nde değerlendirildi

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe’nin katılımlarıyla, ’Palyatif Kliniğinde Yatan Hastaların Bakım Kalitesini İyileştirme Sempozyumu’ Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’nde düzenlendi.

"Her Nefes Bir Umut, Her Bakım Bir Yolculuktur" temasıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara’da 23’ü kamu, 3’ü vakıf üniversitesi hastanelerinde olmak üzere toplam 26 kurumda 410 yatak kapasitesiyle palyatif bakım hizmeti verildiğini aktardı. Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe Ankara’da bir çok hastanede palyatif bakım hizmeti verildiğine dikkat çekerek, “Geçen yıl bu hizmetten 11 bin 739 hastamız yararlanmış olup, bu yılın ilk dokuz ayında toplamda 8 bin 736 hasta palyatif bakım hizmetinden faydalanmıştır” ifadelerini kullandı.

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor

İlk oturumuna Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve Bilkent Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı’nın başkanlık ettiği sempozyum ile ‘Palyatif Bakım’ sürecinde en önemli rolü üstlenen sağlık profesyonellerinin; palyatif bakıma başvuran hastaların gereksinimlerine bilimsel gelişmelerle cevap verebilmesi; hastaların biyolojik, psikolojik ve spiritüel gereksinimlerinin karşılanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Palyatif Bakım felsefesi ve multidisipliner yaklaşım, palyatif bakımda geleneksel ve inovaktif tıp uygulamaları, palyatif bakımda psikososyal destek ve manevi bakım, palyatif bakımda uygun ve güvenilir dozda opioid kullanımı, palyatif bakımda kontrolü göz ardı edilen semptom ağrı, palyatif bakımda enfeksiyonun önemi, palyatif bakımda yara bakımı ve nefes egzersizi konularının yanı sıra Türkiye’de ve Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’nde palyatif bakım kliniği ve iyi uygulama örnekleri başlıkları, katılımcılar tarafından oturumlarda konuşuldu. Palyatif bakımın birçok yönüyle ele alındığı sempozyuma Acil Sağlık Başkanı Doç. Dr. İshak Şan ve Destek Başkan Yardımcısı Haydar Orhan’ın yanı sıra birçok sağlık profesyoneli de katıldı.