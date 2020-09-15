Palandöken: "Elektrik ve doğal gazda pandemi indirimi şart"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona virüs pandemisi nedeniyle her zamankinden çok evde kalmak zorunda olan vatandaşların, işleri sekteye uğrayan esnafın kış döneminde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemede zorluk yaşayacağına işaret ederek, "Elektrik ve doğal gazda kayda değer bir indirim yapılması, pandemide maliyetleri artıp kazancı düşen esnaf ile işten çıkarılan ve kısa çalışma ödeneği ile ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, korona virüs pandemisi süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde, "Mart, Nisan ve Mayıs ayları pandeminin en yoğun kısıtlamalarla geçen süresinde, evde kal çağrılarına uyan vatandaşlarımız elektriği geçtiğimiz yıla göre daha çok tüketirken, genelge ile bir süre iş yerini hiç açamayan esnafımızın da bu süreçte elektrik ve doğal gaz tüketimi devam etti. Bu nedenle kış aylarına da yavaş yavaş girerken, elektrik ve doğal gazda kayda değer bir indirim yapılması, pandemide maliyetleri artıp kazancı düşen esnaf ile işten çıkarılan ve kısa çalışma ödeneği ile ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde evlerde elektrik kullanımının arttığını, iş yerlerinin ise kapalı olduğu dönemde bile faturaların gelmeye devam ettiğini dile getiren Palandöken, "Pandemi döneminde yüz binlerce kişinin işten çıktığı, iş yerini kapattığı veya faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı unutulmamalı. Bu günlerde kazanç azaldığı gibi, masraflar da artıyor. Evde kalındığı sürede elektrik ve doğal gaz sarfiyatı kat kat arttı. Öyle ki EPDK verilerine göre, pandeminin ilk çıktığı ve sıkı tedbirlerin alındığı Mart-Nisan-Mayıs aylarında elektrik tüketimi bu yıl geçtiğimiz yıla göre meskenlerde yüzde 5,5 artarken, ticarethanelerde genelge ile belirli süre kapalı olmasından kaynaklı yüzde 26 azaldı. Doğal gaz tüketimi ise aynı dönemde meskenlerde aynı kalırken, ticarethanelerde yüzde 34 azaldı. Yani evlerde kaldığımız süreçte elektriği daha çok kullanırken, esnafımızın ise dükkanı kapalıyken çalışan cihazlar nedeniyle ve açıldığında ise iş azlığından kaynaklı elektrik ve doğal gaz faturası ödemeye devam etti" diye konuştu.

Elektrik ve doğal gazın daha çok tüketildiği bir dönemdeyken bir de kış aylarının yaklaştığını hatırlatan Palandöken, "Aylardır mücadele verilen pandemi süreci ekonomik anlamda dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkileri bir nebze de olsa hafifletmek için elektrik ve doğal gaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı. Bu dönemde kullanım arttığı gibi, kış ayları da kapıya dayandı. Olumsuz hava şartları, güneşin geç doğup erken batması, daha sıkı tedbirlerin de alınarak evlerde daha çok kalınabileceği gibi durumlarla birlikte elektrik ve doğal gaz tüketiminde en yoğun dönemleri yaşayacağımız günlerin içerisine gireceğiz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl hiçbir zam yapılmaması ile birlikte indirim de yapılması milyonlarca aboneyi sevindirecektir" şeklinde konuştu.