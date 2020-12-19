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(Özel) Başkent Ankara’nın martıları
Bozkırın ortasında bulunan Ankara’da martı çığlıkları yankılanıyor.
ANKARA 19.12.2020, 09:56
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Bozkırın ortasında bulunan Ankara’da martı çığlıkları yankılanıyor.Başkentteki hale yakalanan balıkları taşıyan kamyonların peşine takılarak şehre gelen martıların bir kısmının yolu Keçiören ilçesine düştü. Martıları Keçiören’de gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, martıları beslemeyi de ihmal etmedi.
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