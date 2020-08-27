Oyaca Mahallesi asfaltına kavuşacak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ANA YOLLARDA TAHRİBAT OLUŞTUĞUNU AKTARAN MAHALLELİLER, ASFALT TALEPLERİNİ GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK’E AKTARDI
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Oyaca Mahallesi’ne ziyarette bulunarak mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledi. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait ana yolların asfalt sorununu aktaran sakinler, Başkan Şimşek’ten asfalt yenileme sözü aldı.
Oyaca Mahallesi’nde yapılan doğalgaz çalışması sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait ana yollarda tahribat oluştuğunu aktaran mahalleliler, asfalt taleplerini Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e aktardı. Yolların Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu aktaran Şimşek, “Siz değerli hemşehrilerimin mağdur olmamaları için hemen yolların asfaltlanmasını sağlayacağız. Fen İşleri Müdürümüze çalışmaları yapması için gerekli talimatları verdik. Çalışmalar hemen başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Müjdeli haberi alan mahalle sakinleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’e teşekkürlerini iletti. Oyaca esnafını da ziyaret eden Başkan Ramazan Şimşek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
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