Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: "Türkiye zor bir süreçten geçiyor, devletimizin ve Erdoğan’ın yanındayız"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor ve biz Osmanlı Ocakları olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yapılan eleştirilerin haksızlık olduğunu vurgulayarak, bu zor günlerde devletin yanında olduklarını söyledi.

"Devletimizin ve Erdoğan’ın yanındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını belirten Canpolat, "Bu suçlamalarda bulunan kişileri öncelikle ‘insan’ olmaya davet ediyorum. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor ve biz Osmanlı Ocakları olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Böyle sıkıntılı bir süreçte devletimizin, milletimizin yanında olmayacağız da ne zaman olacağız?" dedi.

"Bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak zorundayız"

Gündeme ilişkin konuşan Kadir Canpolat, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarıyoruz, sarmalıyız. İktidarı ve muhalefeti, topyekun bir millet olarak felaketin yaşandığı bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak zorundayız" diye konuştu.

"Gelin devletimize ve hükümete yardımcı olalım"

6’lı masanın taraflarına seslenen Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir günde siyaset yapmayı bir kenara bırakalım ve hep birlikte yaraları saralım. Bu ülke hepimizin ve hepimiz ayrıştırma yapmadan elimizden gelen her şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Yalanlar üzerinden devleti hedef göstermek yerine gelin devletimize, tüm kurumlarına ve hükümete yardımcı olalım."