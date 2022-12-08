Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Belediye başkanları para tüccarlarından değil, vatandaştan yana olun”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, zincir marketlerin küçük esnafı zarara uğrattığını belirterek, belediye başkanlarının para tüccarlarından değil, vatandaştan yana olması gerektiğini söyledi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, zincir marketlerin küçük esnafı zarara uğrattığını belirterek, belediyelerin tavrının marketlerden yana değil, vatandaşlardan yana olması gerektiğini vurguladı. Canpolat, Ağrı’da Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatıyla yapılan denetimde fahiş fiyatla satış yaptığı tespit edilen 5 marketin mühürlenmesine de değindi. “Marketlerin yapmış olduğu bu rezillik ayyuka çıktı” diyerek tepki gösteren Canpolat, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ağrı’daki Savcı Sayan çok güzel bir iş yaptı, 5 marketi kapattı. Ağrı Belediye Başkanı’ndan başka bir belediye başkanı yok mudur şu marketlere haddini bildirecek? AK Parti’nin belediye başkanlarına da söylemek isterim. CHP’li belediye başkanlarına da söylemek isterim. Sizin tavrınız milletten yana mı olacak, yoksa parasına para katan bu kan emici tüccarlardan yanı mı olacak? Bu millete zulmeden, tepeden bakan, sömüren, kanını emen hangi yapılar, hangi kurum ve kuruluşlar varsa bunlarla topyekun bir mücadelenin içine girmemiz lazım. Bunları boykot etmemiz lazım. Küçük bakkallarımızdan alışveriş yaparak sokakları canlandıralım. Sokakta bakkal olmadığı zaman o mahallede ihtiyaç sahibi olan kişiler oluyor, çünkü gerektiğinde alışverişi veresiyeye yapabiliyorlar. Vicdanlı kişilerin elinde bakkal sektörü işliyor. Şimdi böyle vicdansızların eline kaldığımızda 2 liralık ürünü başka bir yerde çok farklı fiyatlara görebiliyoruz."

Canpolat, bu konuda hem CHP’nin hem de AK Parti’nin belediye başkanlarını eleştirmek istediğini dile getirerek, “CHP’nin belediye başkanlarını da eleştirelim. AK Partili belediye başkanı hadi yine beş tane yeri mühürledi. CHP de bir tane yapsın görelim. CHP’nin belediye başkanları yok mu? Onlar bu ülkenin adamı değil mi? Onlar kendilerine oy veren insanların ekonomisini düşünmüyor mu? 2 liralık bir şeyi 10 liraya satan insanlara karşı bu milletin hakkını savunmayacaklar mı? Vicdanlı olmamız lazım” şeklinde konuştu.