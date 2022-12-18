Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: “Genel af elzem hale gelmiştir”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, mahkum aileleriyle bir araya geldiği buluşmada, “Genel af bir lütuf değil, genel af elzem hale gelmiştir” dedi.

Mahkum aileleri genel af çağrısı için Ankara’da Ulus Meydanı’nda toplandı. Mahkum aileleriyle bir araya gelen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, herkesin hak ve hürriyetini ayrımcılık yapmadan koruyacaklarını ifade etti. Canpolat, meydandaki vatandaşların feryadı için burada olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Adaletsizliği dile getirmek için buradayız. Adaleti hep beraber arayacağız. Adalet hepimize lazım. Genel af bir lütuf değil genel af elzem hale gelmiştir. Vatana karşı işlenen suçlarda idam cezası gelsin. Hem idam cezası istiyoruz hem genel af istiyoruz. Sayın İmamoğlu ceza alıyor, siyasi malzeme oluyor. Genel affa gölge düşürmeye çalışıyorlar. İlla sizin başınıza geldiğinde mi feryat edeceksiniz. Önce bağımsız yargıyı tesis ettikten sonra savcılarımıza, hakimlerimize laf etmemiz lazım. Bugün burada genel af isteyen mahkumların yanında bugün de, yarın da her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Genel af sizlere yapılacak bir ikram değil. Bu milleti birbiriyle barıştırmanın yolu uzlaşı ve barış kültürüyle sağlanabilir.”