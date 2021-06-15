OSBÜK, OSB’lerin yıldızlarını arıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından başlatılan ‘OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması’ devam ediyor.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, araştırmanın OSB’lerde üretim yapan 67 bin sanayi işletmesini kapsadığını vurgulayarak, OSB’lerdeki tüm sanayicileri 30 Haziran’da son bulacak araştırmaya katılmaya davet etti. Organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üreten gücü olduğunu ifade eden Kütükcü, OSBÜK olarak bu gücün üretim potansiyelini yukarı taşımak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde pek çok çalışma yaptıklarını kaydetti. Başkan Kütükcü, “Organize sanayi bölgelerimizdeki fabrikalarımızı yatırımdan ihracata, istihdamdan Ar-Ge ve dijital dönüşüme değin farklı pek çok parametrede değerlendirecek OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırmamız ile de firmalarımızın başarısını hem ulusal hem de küresel ölçekte duyurmayı hedefliyoruz. Organize sanayi bölgelerimizdeki 67 bin sanayi işletmemizi bu araştırmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

OSB’lerdeki katılımcı firmalar OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 araştırmasına https://osbilk500.org/ adresinden başvurabilecekler. Araştırma ile OSB’lerdeki sanayi işletmeleri şu kategorilerde değerlendirilecek:

“2020 yılı OSB’ler performans analizi. 2020 yılı ihracat performansına göre ilk 500 OSB firması. 2020 yılı yurt içi satış performansına göre ilk 500 OSB firması. 2020 yılı en fazla istihdam yapan ilk 500 OSB firması. 2020 yılı en fazla kadın istihdamı yapan ilk 500 OSB firması. 2020 yılı en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 500 OSB firması. 2020 yılı en fazla yatırım yapan ilk 500 OSB firması. 2020 yılı en fazla patent alan ilk 500 OSB firması. 2020 yılı en fazla dijital dönüşüm yatırımı yapan ilk 500 OSB firması. 2020 yılı alfabetik sıralamaya göre ilk 500 OSB firması. 2020 ilk 500 OSB firmasının şehir-sektör dağılım analizi.”