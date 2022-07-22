OSBÜK ile TSE arasında "Yeşil Dönüşüm İş Birliği Protokolü" imzalandı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından OSB’leri ve OSB sanayicilerini yeşil dönüşüm sürecine hazırlayacak “Yeşil Dönüşüm İş Birliği Protokolü” imzalandı.

İmzaları OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından atılan protokol çerçevesinde; OSB tüzel kişilikleri ve katılımcı sanayicilerine yönelik sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, doğrulama yapılması, ürün karbon ayak izi ve su ayak izi konularında standartlara ilişkin eğitimler verilecek. Ayrıca OSB’lerin yeşil dönüşüm konusundaki teknik kapasitelerini geliştirmelerine katkılarda bulunacak çalıştaylar düzenlenerek, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik dekarbonizasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Protokol imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TSE’nin OSBÜK’ün her zaman yakın çalıştığı bir kurum olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz yıl yine TSE ile standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde OSB’lere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları yapıldığını hatırlattı. OSBÜK ve TSE tarafından imzalanan Yeşil Dönüşüm İş Birliği Protokolü’nün de çok önemli olduğunu vurgulayan Kütükcü, Türk sanayisinin lokomotifi olan OSB’leri yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak için pek çok çalışma yaptıklarını, TSE ile imzalanan protokolün de bu çalışmalardan birisi olduğunu vurguladı. Kütükcü, OSB’leri yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisine rol model yapmakta kararlı olduklarının altını çizerek, “OSB’lerimizi bu dönüşüm sürecine en güçlü şekilde hazırlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar yeşil mutabakat süreci, karbon ticareti, karbon vergisi gibi başlıklarda çok sayıda bilgilendirme semineri, eğitim, konferans ve çalıştay gibi farkındalık oluşturacak ve camiamıza rehberlik edecek çalışmalar yaptık” dedi.

Yeşil dönüşüm sürecinin en önemli başlıklarından birisi olan yenilenebilir enerji konusunda da sürekli olarak çalıştıklarına da vurgu yapan Kütükcü, hedeflerinin halihazırda bin 316 megawatt olan OSB’lerdeki yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar en az iki katına çıkarmak olduğunun altını çizerek, “Bu hedef doğrultusunda, Kuveyt Türk Katılım Bankamızla, OSB tüzel kişiliklerimizin ve katılımcı sanayicilerimizin çatı tipi GES yatırımlarını daha uygun maliyetlerle finansa edebilecekleri bir iş birliği protokolüne imza attık. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde çalışmalarına devam ettiğimiz Yeşil OSB Projesi de, OSB’lerimizin yeşil dönüşümüne destek veren en güçlü adımlardan birisi olacak. İnşallah TSE ile imzaladığımız protokol; organize sanayi bölgelerimizin yeşil dönüşümü sürecine çok önemli katkılar sunacak” şeklinde konuştu.

Törende konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSB’lerin Türkiye’nin sanayileşmesine önemli katkılarda bulunduğunu, kurum olarak OSB’lerle ve OSBÜK’le çok daha yakın iş birliği içinde olacaklarını ifade etti. TSE’nin standartları hazırlayan ve denetleyen bir kuruluş olduğunu ancak bu standartların hazırlanmasında sanayicilerin de TSE’nin ayna komitelerinde görev alarak katkı vermelerinin çok önemli olduğunu anlatan Şahin, “Onlarca hizmet alanında görev ve sorumlulukları olan enstitümüz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlediği yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile sanayicilerimizin küresel pazarlarda önlerine çıkan kapıları açan, anahtar görevi görmektedir. Üreticilerimizin sürdürülebilir bir başarı sağlamaları, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için de standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. TSE olarak sanayicilerimize her türlü desteği vermek için hazırız” ifadelerini kullandı.

Kamunun kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabilmek adına hem gözetim hem de uygunluk değerlendirme hizmetini yerinde verebilecek güce sahip olduklarını belirten Şahin, “Bu anlamda iş birliğimizin artırılması adına çalışmaları sizlerle birlikte sahada yapmayı arzu ediyoruz. Kurum olarak sizlerle çok daha yakın diyalog içerisinde olacağız. Sanayicimizin ihtiyacı doğrultusunda bize aktarılacak tüm konuların çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından OSB sanayicilerini yeşil dönüşüm sürecine hazırlayacak Yeşil Dönüşüm İş Birliği Protokolü imzalandı.