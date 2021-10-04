Okullara destek sürüyor

Akyurt Belediyesi ilçedeki okullara desteğini sürdürüyor. Çeşitli spor malzemelerinden oluşan paketler Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından beden eğitimi öğretmenleri ve okul yetkililerine teslim edildi.

Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi şartlarında çocuklarımız evlerinden eğitim almak durumundaydı. Ancak bu yıl okulların açılmasıyla kaldığımız yerden okullarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçinde futbol topu, basketbol topu, masa tenisi filesi, raket, ping pong topu gibi çeşitli spor gereçlerinin bulunduğu paketlerimizi okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerimize teslim ettik. 10 lise ve 6 ortaokulu kapsayan malzemelerimizin öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Eğitim için Akyurt Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Spor malzemelerinin dağıtımının tamamlanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.