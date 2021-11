Öğretmen başkandan meslektaşları onuruna akşam yemeği

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşları onuruna bir akşam yemeği verdi. Oğuz, geleceğin teminatı çocukların en iyi şartlarda yetişmeleri için yoğun emek harcayan öğretmenlerin her zaman emrinde olduğunu söyledi.

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşlarını unutmadı. Oğuz, ilçede görev yapan öğretmenler onuruna bir akşam yemeği verdi. Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Yemeğe öğretmenlerin yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. Başkan Oğuz ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Nergiz Oğuz yemek öncesinde tüm masaları tek tek gezerek, öğretmenlerle yakından ilgilendi. Öğretmenler onurlarına verilen yemekte sohbet edip, hasret giderdi. Başkan Oğuz ayrıca Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nce güne özel düzenlenen programa katıldı. Burada öğrencilerin ve öğretmenlerin sergilediği gösteriler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

"Her zaman emrinizdeyim"

Başkan Oğuz, bu anlamlı günde meslektaşlarıyla bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, “Büyük fedakarlık ve özveri göstererek sevgili öğrencilerimizi yetiştiren, vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için yoğun emek harcayan öğretmenlerimizin her zaman emrindeyim. Tüm öğrencilerimizin ve okullarımızın her zaman emrindeyim ve yanındayım" diye konuştu.