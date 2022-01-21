Öğretmen başkan öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Öğrenciler, karnelerini edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz’un elinden aldı.

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yarıyıl tatili öncesinde Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Sınıfları dolaşan Başkan Oğuz, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere karnelerini veren Oğuz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan Oğuz, öğrencilere yarıyıl tatili süresince iyi ve kaliteli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, kitap okumalarını istedi. Oğuz, “Sizler ülkemizin yarınları geleceğisiniz. Geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, cumhurbaşkanları, belediye başkanları olacaksınız. Yarınlara umutla bakmamızı sağlayacaksınız. Geride kalan dönemde gösterdiğiniz gayret ve azmi diğer dönem de göstermenizi istiyorum. Okul hayatınızda başarılar diliyor, hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Oğuz, karnesinde düşük notlar olan öğrencilerden de gelecek dönem daha çok çalışarak, bunları düzeltmelerini istedi. Velilerle de sohbet eden Oğuz, sonuç ne olursa olsun çocuklarının yanlarında olmaları ve ara tatilde onlarla daha fazla zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.