Öğrencilerin tohumları Mamak’ta toprakla buluştu

Mamak Belediyesi ve Mamak Kadın Kooperatifi’nin ortak projesi kapsamında ilkokul öğrencileri buğday ekti. Yerli tohum ve organik gübre kullanılan buğdaylar ekşi maya ekmeğinde kullanılacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ortaköy’de Vehbi Dinçerler İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle ata yadigarı buğday tohumu ekti. Başkan Köse, Mamak Kadın Kooperatifi iş birliğiyle yapılan anıza doğrudan ekim ile topraktaki su, nem, organik madde ve mineral kaybının önlenmesini hedefleyip, aynı zamanda işçilik, zaman ve mazot masraflarının düşürülmesini amaçladıklarını söyledi. Yerli tohum ve organik gübre seçimiyle yetiştirilecek olan buğdaylar ekşi maya ekmeğinde kullanılacak.

Yerli ürünler sofraları süsleyecek

Yerli üretime büyük önem verdiklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Köse, “Bugün burada, Mamak’ın bereketli topraklarıyla buğday tohumlarımızı buluşturuyoruz. İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz farkındalık oluşturan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.